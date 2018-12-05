В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-05T12:37:59+03:00

Правительственные войска Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов Фото: REUTERS

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Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, рассказал, что в течение года в Сирии было уничтожено более 23 тысяч радикальных исламистов. Он также отметил, что за 2018 год сирийскими правительственными войсками было освобождено 387 населенных пунктов.

- В течение этого года сирийскими правительственными войсками, получившими значительный боевой опыт под руководством российских военных советников, успешно проведены операции по взятию под контроль зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная. При этом уничтожено более 23 тысяч боевиков. От радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов, - прокомментировал Герасимов в интервью РИА-Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале ноября в Сирию вернулось более 700 беженцев. Большая часть людей прибыла на Родину из Иордании.

А спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «существование зоны деэскалации в Сирии-это положительный факт».