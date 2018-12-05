2018-12-05T12:50:16+03:00
Политика

В Алеппо открылся первый металлургических завод

Производство планируется запустить до конца декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Алеппо восстанавливают заводыВ Алеппо восстанавливают заводыФото: REUTERS
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В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод. Пока на плавильной печи работают только десять сотрудников, однако в скором времени в производство возобновится в более масштабном объеме.

Несколько лет назад террористы уничтожили предприятие полностью. Во время бомбежек здания цехов сильно пострадали. А после войны бывшие работники вернулись на родину и решили собственными силами восстановить завод. Они уже полностью построили доменную печь и починили конвейер.

«В 2014-м боевики разгромили все и украли все оборудование, когда район освободила армия и мы вернулись, здесь был только металлолом, пришлось все начинать с нуля», - приводит слова мастера Мухаммада аль-Насри сайт телеканала «Звезда».

Запуск производства запланирован на конец года, а уже в следующем году работники планируют выйти на довоенные мощности.

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