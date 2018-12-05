Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-05T13:03:35+03:00

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В среду, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, США, обвиняя Россию в нарушении соглашения, манипулируют фактами и нагнетают обстановку. Как заметил представитель Кремля, Вашингтон делает все для того, чтобы скрыть свои истинные цели.

«Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 4 декабря, Соединенные Штаты выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению».