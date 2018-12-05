2018-12-05T13:03:35+03:00
Политика

Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами

По словам представителя Кремля, Вашингтон пытается скрыть свои истинные цели
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, США, обвиняя Россию в нарушении соглашения, манипулируют фактами и нагнетают обстановку. Как заметил представитель Кремля, Вашингтон делает все для того, чтобы скрыть свои истинные цели.

«Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 4 декабря, Соединенные Штаты выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
В Удмуртии за строительством новых дорог следят общественные организации
Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей
Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Американский адмирал заявил о возможности победы США над Россией в Крыму и Калининграде
Генпрокуроры США намерены через суд добиться проверки бизнеса Трампа
Словакия выслала российского дипломата
Победителей конкурса "Доброволец года 2018" награждают в Москве
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят возможную помощь России Венесуэле
Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи
Тверской суд перешел к изучению третьего тома в деле Кокорина и Мамаева
Мамаев возместил ущерб пострадавшему в драке водителю
Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр
В Алеппо открылся первый металлургических завод
Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ, кому удалось забросить более 20 шайб в 14 сезонах
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»