2018-12-05T13:11:22+03:00
В мире

Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи

В ведомстве подозревают экс-заместителя Службы общей разведки королевства и бывшего советника наследного принца
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на арест двух подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил телеканал Huber Turk.

Сообщается, что прокуратура подозревает экс-заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и бывшего советника наследного принца Сауда аль-Кахтани в причастности к делу обозревателя Washington Post. В ведомстве считают, что именно эти лица могли спланировать убийство Хашкаджи.

15 ноября прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что Асири и аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с диссидентом, разведку и логистику.

Напомним, ранее в МИД Турции сообщили, что причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи действовали по приказу, а не в одиночестве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
В Удмуртии за строительством новых дорог следят общественные организации
Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей
Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Американский адмирал заявил о возможности победы США над Россией в Крыму и Калининграде
Генпрокуроры США намерены через суд добиться проверки бизнеса Трампа
Словакия выслала российского дипломата
Победителей конкурса "Доброволец года 2018" награждают в Москве
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят возможную помощь России Венесуэле
Тверской суд перешел к изучению третьего тома в деле Кокорина и Мамаева
Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами
Мамаев возместил ущерб пострадавшему в драке водителю
Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр
В Алеппо открылся первый металлургических завод
Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ, кому удалось забросить более 20 шайб в 14 сезонах
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»