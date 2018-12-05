Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-05T13:11:22+03:00

Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу журналиста Джамаля Хашкаджи. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Стамбула запросила у суда ордер на арест двух подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщил телеканал Huber Turk.

Сообщается, что прокуратура подозревает экс-заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и бывшего советника наследного принца Сауда аль-Кахтани в причастности к делу обозревателя Washington Post. В ведомстве считают, что именно эти лица могли спланировать убийство Хашкаджи.

15 ноября прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что Асири и аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с диссидентом, разведку и логистику.

Напомним, ранее в МИД Турции сообщили, что причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи действовали по приказу, а не в одиночестве.