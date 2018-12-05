Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят возможную помощь России Венесуэле

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-05T13:11:47+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро будет поднят вопрос о помощи РФ Венесуэле. Тем не менее, официальный представитель Кремля подчеркнул, что говорить о конкретных объемах помощи пока преждевременно.

«Ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной [в Венесуэле], хотя скромные признаки улучшения динамики все-таки констатируются. В этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы», - приводит ТАСС слова Пескова. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что обсуждение помощи Венесуэле является одной из целей визита Мадуро в Москву.

Переговоры двух лидеров пройдут вечером в среду, 5 декабря.

Песков также отметил, что сумму помощи, необходимой Венесуэле, называть преждевременно, и призвал дождаться завершения переговоров.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что вопрос о предоставлении Россией Венесуэле материальной помощи может быть затронут в ходе переговоров Путина и Мадуро. При этом чиновник отметил, что Москва оказывает Каракасу помощь «на регулярной основе».