2018-12-05T14:46:19+03:00
Общество

Российский эксперт назвала топ самых оскорбительных подарков на Новый год

Среди «антирейтинга» оказались галстуки и сковородки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский эксперт назвала топ самых оскорбительных подарков на Новый годРоссийский эксперт назвала топ самых оскорбительных подарков на Новый годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский эксперт по этикету, Элеонора Басманова, рассказала, чего не стоит дарить своим друзьям и близким на Новый год. Специалист составила «антирейтинг» новогодних подарков.

- Для женщин самыми неинтересными и непривлекательными подарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды. Для мужчин — галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего не нравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности, - прокомментировала Басманова.

Однако, как подметила Элеонора Басманова, если кто-то из близких все-таки «положил под елку» что-то из этого списка, то не стоит обижаться на человека или обвинять в отсутствии вкуса. Нужно поблагодарить человека за то, что он потратил деньги и время на покупку, пусть и не очень удачного, подарка, как считает Басманова. Специалист по этикету также сказала, что даритель может быть просто не знаком со всеми правилами этикета, сообщает агентство "Москва".

Ранее сайт kp.ru писал об оригинальных идеях новогодних подарков для своих друзей и близких.

Также kp.ru рассказал о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в Москве в новогодние праздники.

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