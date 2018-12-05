2018-12-05T13:49:06+03:00
В мире

Генпрокуроры США намерены через суд добиться проверки бизнеса Трампа

Существуют подозрения, что американский лидер продолжает сдавать недвижимость иностранным правительствам, несмотря на свой пост
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Генеральные прокуроры американского штата Мэриленд и округа Колумбия планируют через суд получить доступ к документам о денежных выплатах, которые Trump Organization получала от иностранных государственных структур. Таким образом может быть доказан факт нарушения президентом США Дональдом Трампом конституции, которая запрещает госслужащим принимать вознаграждения от других стран.

Генпрокуроры уверены, что глава государства продолжает заниматься бизнесом, сдавая свою недвижимость в аренду иностранным правительствах. Речь идет, в частности, о расположенной в Вашингтоне гостинице Trump International Hotel.

Если судья удовлетворит иск прокуроров, то Trump Organization и еще более 30-ти принадлежащих Трампу организаций вынуждены будут предоставить суду все запрашиваемые документы. Также повестки будут направлены отдельным ведомствам, таким как Служба внутренних доходов.

Целью данного мероприятия, по данным Associated Press, является выявление факта сотрудничества компаний Трампа с правительствами иностранных государств, а также установление конкретных стран, от властей которых поступали денежные вложения.

Сайт kp.ru писал о том, что после вступления в должность президента США медиамагнат передал управление своей империей сыновьям. Речь идет о 515 различных активов, включая офисные здания, клубы, отели и другие объекты недвижимости.

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