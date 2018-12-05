2018-12-05T13:54:55+03:00
Общество

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Петренко была членом верхней палаты российского парламента в течение 17 лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Валентина Петренко, в течение 17 лет представлявшая Республику Хакасия в Совете Федерации, покинула свой постВалентина Петренко, в течение 17 лет представлявшая Республику Хакасия в Совете Федерации, покинула свой постФото: Михаил ФРОЛОВ
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Валентина Петренко, в течение 17 лет представлявшая Республику Хакасия в Совете Федерации, покинула свой пост. Сенатор уже попрощалась с коллегами, поздравила их с наступающими праздниками и подарила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко праздничную елку.

Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Петренко была «ярким, инициативным и ответственным» сенатором, выполняла «огромную работу» как в Совфеде, так и в рамках общественной деятельности. Спикер верхней палаты российского парламента напомнила об участии Петренко в переговорах с террористами, захватившими школьников в Ростове-на-Дону в 1994 году. По итогам тех событиях Петренко была награждена орденом «За личное мужество».

Валентина Петренко была сенатором с 2001 года. Она участвовала в работе комитета Совета Федерации по социальной политике, а также участвовала в деятельности, направленной на защиту прав человека. Помимо своей политической и общественной деятельности, сенатор прославилась благодаря своей необычной прическе.

Преемником Петренко на посту сенатора от Хакасии стал Валерий Усатюк. Ранее сайт kp.ru сообщал о возможном назначении Усатюка на данный пост.

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