2018-12-05T14:02:13+03:00
Общество

Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя

Футболист согласен на любое наказание кроме ареста
Сакина НУРИЕВА
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Суд в среду рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Кокорина и МамаеваСуд в среду рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Кокорина и МамаеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву предоставили слово на заседании Тверского суда в Москве, где проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста еще на два месяца.

Во время своего выступления игрок заявил, что не считает себя «рецидивистом и хулиганом».

— Я 15 лет отдал спорту, я не являюсь рецидивистом, хулиганом. У следствия предвзятое отношение и мы ему никак не мешаем. На имя избитого водителя открыли счет, туда внесли деньги, он в любой момент может их снять – я стараюсь загладить вину, - сказал полузащитник «Краснодара».

Он также отметил, что согласен на любые меры пресечения, кроме ареста.

— На видео видно, что у нас не было никакого сговора. Всё произошло спонтанно. На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне претензий, - констатировал Мамаев.

Также он отметил, что в настоящее время на иждивении у футболиста находятся двое детей. И его отсутствие может сказаться на их психике.

— Я не собираюсь скрываться и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Следствию мешать не буду. Свою вину признаю частично, - заверил игрок.

Адвокат игрока, в свою очередь, добавил, что Соловчук (водитель) по неизвестным причинам не воспользовался деньгами из компенсации.

Напомним, 5 декабря суд в Москве 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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