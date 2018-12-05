Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-05T14:02:13+03:00

Суд в среду рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Кокорина и Мамаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву предоставили слово на заседании Тверского суда в Москве, где проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста еще на два месяца.

Во время своего выступления игрок заявил, что не считает себя «рецидивистом и хулиганом».

— Я 15 лет отдал спорту, я не являюсь рецидивистом, хулиганом. У следствия предвзятое отношение и мы ему никак не мешаем. На имя избитого водителя открыли счет, туда внесли деньги, он в любой момент может их снять – я стараюсь загладить вину, - сказал полузащитник «Краснодара».

Он также отметил, что согласен на любые меры пресечения, кроме ареста.

— На видео видно, что у нас не было никакого сговора. Всё произошло спонтанно. На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне претензий, - констатировал Мамаев.

Также он отметил, что в настоящее время на иждивении у футболиста находятся двое детей. И его отсутствие может сказаться на их психике.

— Я не собираюсь скрываться и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Следствию мешать не буду. Свою вину признаю частично, - заверил игрок.

Адвокат игрока, в свою очередь, добавил, что Соловчук (водитель) по неизвестным причинам не воспользовался деньгами из компенсации.

Напомним, 5 декабря суд в Москве 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.