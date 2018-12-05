Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей
Министерство финансов России направит 366,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов на покупку у Центробанка иностранной валюты. Все операции будут проведены в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019-го.
"Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 млрд руб." - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Стоит отметить, что закупка валюты в период с 8 ноября по 6 декабря обошлась Минфину гораздо дороже. В прошлом месяце ведомство потратило на эти цели более 525 млрд рублей.
Между тем, для простых граждан процесс приобретения иностранной валюты в скором времени будет усложнен. Сайт kp.ru писал о том, что в будущем для обмена российских рублей необходимо будет предъявлять справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.