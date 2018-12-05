Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-05T14:04:14+03:00

Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей. Фото Марата Абулхатина (ИТАР-ТАСС)

В прошлом месяце ведомство потратило на эти операции гораздо большую сумму

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Министерство финансов России направит 366,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов на покупку у Центробанка иностранной валюты. Все операции будут проведены в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019-го.

"Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 млрд руб." - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Стоит отметить, что закупка валюты в период с 8 ноября по 6 декабря обошлась Минфину гораздо дороже. В прошлом месяце ведомство потратило на эти цели более 525 млрд рублей.

Между тем, для простых граждан процесс приобретения иностранной валюты в скором времени будет усложнен. Сайт kp.ru писал о том, что в будущем для обмена российских рублей необходимо будет предъявлять справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.