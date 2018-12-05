2018-12-05T14:15:20+03:00
Общество

В Африке бегемот напал на каноэ с туристами

Одна женщина получила травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Зимбабве бегемот напал на американскую туристкуВ Зимбабве бегемот напал на американскую туристкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Африке на туристов из Америке напал бегемот. Инцидент произошел недалеко от водопада Виктория в Зимбабве. В результате нападения одна женщина получила травму ноги.

Сообщается, что супружеская пара из США арендовала каноэ для самостоятельной прогулке по реке Замбези. Туристы хотели полюбоваться дикой природой и были уверены, что справятся без гида. Во время путешествия их каноэ слишком сильно приблизилось к бегемоту. Из-за этого дикое животное запаниковало и напало на лодку.

В результате происшествия 37-летняя женщина сломала правую ногу. Ее экстренно направили в частный госпиталь, где ей оказали необходимую помощь, пишет сайт argumenti.ru.

Представители ассоциации национальных парков Зимбабве подтвердили инцидент и предупредили туристов об опасности близкого общения с дикими животными. Они напомнили, что к бегемотам не стоит близко подходить, так как это может напугать животное и ему придется атаковать.

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