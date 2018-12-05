2018-12-05T14:29:32+03:00
Политика

Глава МВФ предрекла Великобритании "черный сценарий" по итогам Brexit

По мнению Кристин Лагард, Лондон может столкнуться с экономическим кризисом в случае выхода королевства из ЕС без заключения соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВФ Кристин ЛагардГлава МВФ Кристин ЛагардФото: REUTERS
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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в случае, если Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения соглашения, в ее экономике может возникнуть так называемый "черный сценарий". Такое развитие событий стало одним из трех представленных МВФ по итогам оценки финансового состояния королевства.

Более того, по мнению Лагард, признаки "черного сценария" наблюдаются в Великобритании уже сейчас.

"Это стало очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit", — цитирует РИА Новости главу фонда..

Лагард подчеркнула, что теперь возможные потери Лондона от Brexit стали еще очевиднее и больше.

Сайт kp.ru писал о том, что 4 декабря британский парламент приступил к дебатам по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению с ЕС о выходе из объединения. Обсуждение будет длиться пять дней, а итоговое голосование состоится вечером 11 декабря.

Между тем, главы 27 стран Евросоюза уже утвердили данный документ. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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