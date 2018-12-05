2018-12-05T14:30:23+03:00
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем ожирения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости популяризации спорта
Алена Басавина
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Названы регионы с высоким уровнем ожиренияНазваны регионы с высоким уровнем ожиренияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известны регионы с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением. Список озвучила в ходе правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области», - приводит ТАСС слова Голиковой.

По ее словам, в этих регионах также самая высокая заболеваемость диабетом. Вице-премьер считает, что в стране необходимо популяризировать здоровый образ жизни. Для этого в нацпроекте «Демография» существуют отдельные меры.

«Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн», - сказала политик.

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