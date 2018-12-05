В США уволили педагога, рассказавшую своим ученикам о том, что Санта-Клауса не существует

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-05T14:46:30+03:00

Учительница рассказала детям, что подарки под елку на самом деле кладет не Санта, а их родители Фото: REUTERS

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В американском городе Монтвилл, расположенном в штате Нью-Джерси, была уволена учительница, которая в ходе урока с первоклассниками опровергла теорию о существовании Санта-Клауса.

Как сообщает телеканал Fox News, педагог развенчала детские представления о Рождестве в ходе одного из уроков. Учительница рассказала детям, что подарки под елку на самом деле кладет не Санта, а их родители. Она посягнула и на другие известные мифы: в частности, ей было опровергнуто существование пасхального кролика, зубной феи, эльфов, оленей Санты, которые согласно мифу помогают волшебнику доставлять рождественские подарки, и лепреконов.

Отмечается, что учительница не была постоянным работником школы, а лишь заменяла основного педагога, который не смог провести урок.

По словам очевидцев, некоторые первоклассники, присутствовавшие на злополучном занятии, выходили с урока со слезами на глазах. Родители учеников, в свою очередь, выразили недовольство действиями педагога. Директор школы Майкл Радж также осудил действия учительницы, поскольку ее слова «разрушили все детские мечты и ожидания», связанные с Рождеством.