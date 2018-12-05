На территории Удмуртии ввели пятиступенчатую систему проверки качества дорог

5 Дек. 14:49 2018-12-06T13:18:44+03:00

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В эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» побывал в гостях Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики. Ведущим передачи, Антону Челышеву и Наталье Агре, чиновник рассказал о том, что в Удмуртии ввели новую пятиступенчатую систему проверки качества дорог.

- Три новых элемента. Первое – экспертиза. Это и было, но дороги ремонтировал и делал один человек, а его родственник принимал его работы. Мы взяли независимую экспертизу из Санкт-Петербурга. Второе. Это ответственность персональная министерства. Мы поставили задачу, что дороги надо делать так, чтобы ни на следующий, ни через сезон, в гарантийный срок не выходили и не переделывали, - поделился Бречалов.

И что самое главное, как считает чиновник, это сотрудничество с общественными организациями. Ведь именно общественники выдвинули идею о том, чтобы на каждом асфальтоукладчике стояла камера.

- Нам это сэкономило огромное количество времени. Каждый гражданин республики мог на свой телефон установить программу и интересующий его объект наблюдать. Звонок подрядчику от общественной организации: такой-то объект на такой-то улице у вас простаивает асфальтоукладчик. Можно шоу снимать! Через пять-семь минут с разных сторон под камеру набегают люди и начинают работать, - прокомментировал чиновник.

В итоге, как заметил Бречалов, после такой тщательной работы количество подрядчиков намного сократилось. С определенными организациями после выявленных нарушений власти больше работать не станут.

Чиновник рассказал, что помимо общественников за строительством и состоянием дорог следят эксперты из Санкт-Петербурга.

- Мы взяли экспертизу из Санкт-Петербурга. Это проверка качества соблюдения технологического процесса при разных температурах, в дождь и так далее. Мы привлекли широкий круг экспертов. И специально поработали над всеми рисками, - убедил Бречалов.

В итоге, работа региональной команды была высоко оценена Росавтодором. В ноябре на «Транспортной неделе» Удмуртию признали одним из трех лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». За прошедший год, как заметил Бречалов, только по проекту было отремонтировано более 120 километров дорожного полотна. На ремонт дорог, по словам чиновника, из бюджета потратили более 1 400 млн. рублей. К слову, в регионе был реализован и другой значимый проект в городе атомщиков Глазове. Деньги на его реализацию - около 422 миллионов рублей руководство Удмуртии привлекло в рамках соглашения с госкорпорацией Росатом путем авансирования налоговых платежей.