2018-12-05T14:47:36+03:00
Общество

Около 500 тысяч сельских пенсионеров получат прибавку к пенсиям с 2019 года

Размер выплат увеличиться до 1400 рублей
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Около 500 тысяч сельских пенсионеров получат прибавку к пенсиям с 2019 года.Около 500 тысяч сельских пенсионеров получат прибавку к пенсиям с 2019 года.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пенсионеров, живущих в селах не менее 30 лет, ждет прибавка к пенсии в размере 2400 рублей с 1 января 2019 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы с Пенсионным фондом на протяжении полутора лет смотрели всю историю этого вопроса, порядка 945 - 950 тысяч человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату», - рассказал Топилин журналистам.

На реализацию инициативы Пенсионным фондом выделено около 16 млн рублей. Он напомнил, что правительством недавно были подписаны постановление о повышении пенсий лицам, длительное время работающим в сельской местности.

Такие граждане дополнительно получат 1300-1400 рублей к той тысяче рублей, которая будет получена всеми пенсионерами в связи с повышением уровня пенсий на 7% с 1 января.

Инициатива начнет реализовываться 1 января 2019 года.

По словам Топилина, изменения коснутся тех, кто лет отработал в сельском хозяйстве и тех, кто сейчас не работает и проживает в сельской местности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, в каком размере получают пенсионные выплаты российские артисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти неизлечимо больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2
Путин прокомментировал обвинения в нарушении Россией договора о РСМД
Песков заявил, что в Кремле не следят за расследованием Мюллера
В Удмуртии за 2018 год число погибших в ДТП сократилось почти на 20%
Умер актер Николай Рушковский
В киевском аэропорту самолет снес спецавтомобиль
Путин назвал попытку Порошенко связаться с ним частью предвыборной кампании
Путин: Россия будет вынуждена отреагировать на выход США из РСМД
Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»
Ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году
На территории Удмуртии ввели пятиступенчатую систему проверки качества дорог
В США уволили педагога, рассказавшую своим ученикам о том, что Санта-Клауса не существует
Российский эксперт назвала топ самых оскорбительных подарков на Новый год
Путин вручил премию «Доброволец России - 2018»
Могерини: в ЕС пока не определились с новыми санкциями против России
Названы регионы с самым высоким уровнем ожирения
Глава МВФ предрекла Великобритании "черный сценарий" по итогам Brexit
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов