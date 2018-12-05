СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-05T14:47:36+03:00

Около 500 тысяч сельских пенсионеров получат прибавку к пенсиям с 2019 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Пенсионеров, живущих в селах не менее 30 лет, ждет прибавка к пенсии в размере 2400 рублей с 1 января 2019 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы с Пенсионным фондом на протяжении полутора лет смотрели всю историю этого вопроса, порядка 945 - 950 тысяч человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату», - рассказал Топилин журналистам.

На реализацию инициативы Пенсионным фондом выделено около 16 млн рублей. Он напомнил, что правительством недавно были подписаны постановление о повышении пенсий лицам, длительное время работающим в сельской местности.

Такие граждане дополнительно получат 1300-1400 рублей к той тысяче рублей, которая будет получена всеми пенсионерами в связи с повышением уровня пенсий на 7% с 1 января.

Инициатива начнет реализовываться 1 января 2019 года.

По словам Топилина, изменения коснутся тех, кто лет отработал в сельском хозяйстве и тех, кто сейчас не работает и проживает в сельской местности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, в каком размере получают пенсионные выплаты российские артисты.