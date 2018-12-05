Могерини: в ЕС пока не определились с новыми санкциями против России

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-05T14:46:51+03:00

Евросоюз сможет принять решение лишь по достижению консенсуса всеми странами-участницами объединения

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Европейский союз пока не определился с тем, стоит ли вводить в отношении России новые санкции. Такое заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО.

По ее словам, для принятия какого-либо решения объединение должно обладать необходимой правовой базой, а государства-участники - прийти к консенсусу по данному вопросу.

"Мы обсуждаем эту тему, но пока рано говорить о результатах", - заявила Могерини.

При этом она подчеркнула, что в ЕС очень обеспокоены ситуацией в Азовском море, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с призывом ввести новые санкции в отношении России выступили Соединенные Штаты и Украина. При этом американцы рекомендовали своим западным партнерам отказаться от участия в проекте "Северный поток - 2".