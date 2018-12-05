Ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-05T14:54:01+03:00

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Ученые из Гарварда уже в следующем году намерены запустить эксперимент по охлаждению Земли. Этот опыт предназначен проверить технологические и экономические возможности солнечной геоинженерии.

Отметается, что стоимость проекта под названием «Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации» может достичь трех миллионов долларов. Эксперимент будет заключаться в выведении воздушного шара на высоту около 20 километров в стратосферу. Шар будет нагружен аэрозольным баллоном карбоната кальция. Предполагается, что в воздушном пространстве соединения развеются, шар еще на протяжении суток будет фиксировать изменения, происходящие в воздухе.

Благодаря этому опыту ученые хотят узнать, будут ли частицы, находящиеся в атмосфере и отражающие солнечные лучи, влиять на охлаждение поверхности Земли, пишет сайт «Свободная пресса».

Теоретическим базисом эксперимента легло извержение вулкана Пинатубо, которое произошло в 1991 году. Тогда в регионе удалось добиться снижения температуры на полградуса, передает телеканал «360».