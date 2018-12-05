2018-12-05T14:55:39+03:00
Политика

Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»

Документ разработали с учетом трагедии в керченском колледже
Алена Басавина
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Росгвардия намерена усилить контроль за оборотом оружияРосгвардия намерена усилить контроль за оборотом оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Росгвардия и ФСБ представили президенту России комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия. Документ был разработан после стрельбы в керченском колледже. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», - приводит ТАСС слова Золотова.

По его словам, при разработки учли опыт резонансных происшествий последних лет.

Напомним, что 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате нападения погибли 20 человек.

Позже президент России Владимир Путин поручил Росгвардии заняться вопросом усиления контроля за оборотом оружия.

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