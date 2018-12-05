2018-12-05T15:53:05+03:00
Политика

Путин: Россия будет вынуждена отреагировать на выход США из РСМД

В Москве уверены, что Вашингтон принял решение о разрыве соглашения задолго до публичного объявления
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на выход США из РСМД.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на выход США из РСМД.Фото: REUTERS
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Россия выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но вынуждена будет отреагировать на выход из него США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Белый дом принял решение о выходе задолго до публичного объявления об этом, когда конгресс США уже выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят», — заверил президент России.

«Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить — ну, самое простое и привычное для западного обывателя: «Виновата Россия». Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее США выдвинули России ультиматум по ДРСМД. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».

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