2018-12-05T15:04:46+03:00
Происшествия

В киевском аэропорту самолет снес спецавтомобиль

В результате аварии машина перевернулась
Ася РОМАНЧУК
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в киевском аэропорту самолет столкнулся со спецмашинойв киевском аэропорту самолет столкнулся со спецмашинойФото: СОЦСЕТИ
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В аэропорту имени Сикорского в Киеве самолет столкнулся со спецавтомобилем. Воздушное судно авиакомпании «Мотор Сич» протаранил наземный транспорт - источника электропитания. Столкновение произошло с крылом самолета, но удар был такой силы, что автомобиль перевернулся.

Подробности произошедшего сообщают очевидцы аварии. В соцсетях можно найти не только фото, но и описание случившегося.

Известно, что авария произошла в среду, 5 декабря. Як-40 катился по полосе, когда рядом оказался спецавтомобиль. Удар был такой силы, что машина перевернулась.

Из-за этого вылет самолета был задержан на пять часов, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что в столичном аэропорту не так давно пустой Ту-154 переезжал с одной стоянки на другую и зацепил крылом автобус с пассажирами. Обошлось без пострадавших.

Другой подобный случай закончился гибелью для пассажира. На взлетной полосе самолет сбил человека, мужчина погиб.

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