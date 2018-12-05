СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-05T15:11:13+03:00

В Удмуртии за 2018 год число погибших в ДТП сократилось почти на 20% Фото: Иван ВИСЛОВ

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В прямом эфире программы «Россия в движении» побывал глава Удмуртской республики, Александр Бречалов. Чиновник рассказал ведущим, Наталье Агре и Антону Челышеву, о том, что в Удмуртии в скором времени могут появиться платные парковки, как в Москве, и какие факторы повлияли на снижение погибших в ДТП в 2018 году.

- Надо признать, что сторонников платных парковок немного, хотя, наверное, мы неизбежно к этому придем. Зимой это, действительно, проблема, связанная с оперативной чисткой. Работаем над этим, - заметил Бречалов.

В беседе с ведущими чиновник отметил, что за первые девять месяцев 2018 года на 18,5 % сократилось число погибших в ДТП. Как считает Бречалов, «Снижение происшествий с летальным исходом – это целевой показатель проекта «Безопасные и качественные дороги». Грамотный пешеходный переход, элементы с ограничением скорости, светофоры и ограждения рядом с учебными учреждениями-все это поспособствовало тому, что показатель смертности на удмуртских дорогах снизился.

Александр Бречалов также отметил грамотную работу проекта «Лаборатория безопасности».

- «Лаборатория безопасности» - классный проект. Это такой полноценный передвижной городок, где есть машинки на электроприводе, дети в игровой форме погружаются в разные ситуации на дороге. Это у нас один из ключевых проектов в закладке на будущее. Это приведет к снижению, в том числе, смертей, - отметил чиновник.

Глава региона подметил и то, что ГИБДД и МВД регулярно посещают школы и детские сады, чтобы пообщаться с детьми на тему безопасности на дорогах. Бречалов добавил, что на днях прошла правительственная комиссия, на которой было предложено ввести во всех школах обязательные пятиминутки безопасности на дорогах.

Также чиновник поделился планами на грядущий 2019 год. Бречалов отметил, что Удмуртия продолжит внедрять новые технологии для обеспечения максимальной безопасности на дорогах.

- Мы сейчас перезагружаем всю систему фото- и видеофиксации, систему весового контроля. И начинаем реализацию большого проекта от федеральной трассы до местных и региональных. И 19-й год будет в этом смысле годом прорыва, - заключил чиновник.