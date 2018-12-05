2018-12-05T15:09:46+03:00
Общество

Умер актер Николай Рушковский

О том, что умер актер Николай Рушковский, сообщило Минкультуры Украины
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актер Николай Рушковский. Фото: Владимир Репик/ТАССАктер Николай Рушковский. Фото: Владимир Репик/ТАСС
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, появилась информация о том, что умер актер Николай Рушковский. Как стало известно, народный артист Украины скончался в одной из больниц Киева. Ему было 93 года.

Печальную новость сообщили в министерстве культуры незалежной. При этом там выразили «искренние соболезнования родственникам, коллегам, ученикам, ценителям таланта легендарного актера и всей художественной общественности».

Также о кончине актера рассказал украинский театральный критик Олег Вергелис. В частности, он отметил, что Рушковский до последних дней своей жизни мечтал вернуться на сцену и снова сыграть Фирса в спектакле «Вишневый сад». «Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса… Светлая память», - написал на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Николай Рушковский родился 11 мая 1925 года в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

В последний раз выходил на сцену 25 ноября этого года: он играл в спектакле «Насмешливое мое счастье».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти неизлечимо больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2
Путин прокомментировал обвинения в нарушении Россией договора о РСМД
Песков заявил, что в Кремле не следят за расследованием Мюллера
В Удмуртии за 2018 год число погибших в ДТП сократилось почти на 20%
В киевском аэропорту самолет снес спецавтомобиль
Путин назвал попытку Порошенко связаться с ним частью предвыборной кампании
Путин: Россия будет вынуждена отреагировать на выход США из РСМД
Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»
Ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году
На территории Удмуртии ввели пятиступенчатую систему проверки качества дорог
Около 500 тысяч сельских пенсионеров получат прибавку к пенсиям с 2019 года
В США уволили педагога, рассказавшую своим ученикам о том, что Санта-Клауса не существует
Российский эксперт назвала топ самых оскорбительных подарков на Новый год
Путин вручил премию «Доброволец России - 2018»
Могерини: в ЕС пока не определились с новыми санкциями против России
Названы регионы с самым высоким уровнем ожирения
Глава МВФ предрекла Великобритании "черный сценарий" по итогам Brexit
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов