СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-05T15:09:46+03:00

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В среду, 5 декабря, появилась информация о том, что умер актер Николай Рушковский. Как стало известно, народный артист Украины скончался в одной из больниц Киева. Ему было 93 года.

Печальную новость сообщили в министерстве культуры незалежной. При этом там выразили «искренние соболезнования родственникам, коллегам, ученикам, ценителям таланта легендарного актера и всей художественной общественности».

Также о кончине актера рассказал украинский театральный критик Олег Вергелис. В частности, он отметил, что Рушковский до последних дней своей жизни мечтал вернуться на сцену и снова сыграть Фирса в спектакле «Вишневый сад». «Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса… Светлая память», - написал на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Николай Рушковский родился 11 мая 1925 года в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1952 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

В последний раз выходил на сцену 25 ноября этого года: он играл в спектакле «Насмешливое мое счастье».