Путин прокомментировал обвинения в нарушении Россией договора о РСМД

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-05T15:23:42+03:00

Президент России указал на то, что США так и не предоставили никаких доказательств обоснованности своих претензий к нашей стране

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Соединенные Штаты так и не предоставили никаких доказательств того, что Россия "якобы" нарушила положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, комментируя озвученный госсекретарем США Майклом Помпео ультиматум.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне пригрозили выйти из ДРСМД через 60 дней, если Москва не "начнет соблюдать" пункты соглашения.

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - сказал Путин.

При этом он отметил, что власти США обосновали свое решение о выходе из договора с серьезным запозданием, видимо, потому, что пришлось придумывать причину. И если в 2002 году ее отсутствие не помешало Вашингтону покинуть Договор по противоракетной обороне, то сейчас американцы решают, "на кого бы свалить этот необдуманный шаг", передает ТАСС.

Напомним, что ранее о неукоснительном соблюдении Россией положений ДРСМД заявила также представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Соединенных Штатах тоже знают об этом.