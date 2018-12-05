2018-12-05T15:32:50+03:00
Экономика

Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2

Газовый промысел поможет вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень - 115 млрд куб. м в год
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2.Президент РФ Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2.Фото: REUTERS
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«Газпром» запустил в эксплуатацию финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод Ухта-Торжок-2, старт которого дал президент РФ Владимир Путин в рамках телемоста. С Бованенковского месторождения в запуске участвовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Газовый промысел поможет вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень - 115 млрд куб. м в год, что составляет около 25% текущей годовой добычи «Газпрома».

Бурение первой эксплуатационной скважины на полуострове Ямал на Бованенковском месторождении было начато в декабре 2008 года, тогда был сварен первый стык газопровода Бованенково - Ухта.

В данный момент на месторождении уже ввели в эксплуатацию два добычных промысла. В совокупности они производят 90 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор Единой российской системы газоснабжения - от полуострова Ямал до Финского залива. В его состав входят газопроводы Бованенково - Ухта, Бованенково Ухта - 2 и Ухта - Торжок.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что «Газпром» продолжает реализацию Восточной газовой программы.

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