2018-12-05T15:33:46+03:00
Экономика

Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Переговоры прошли перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак (слева) и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Фото: министерство энергетики РоссииГлава Минэнерго РФ Александр Новак (слева) и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Фото: министерство энергетики России
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В среду, 5 декабря, в министерстве энергетики России сообщили о встрече главы ведомства Александра Новака с саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом. Как выяснилось, переговоры прошли в Вене перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить объем добычи нефти в 2019 году.

«Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом», - говорится в официальном Twitter Минэнерго РФ.

Причем сам Новак назвал состоявшуюся двустороннюю встречу «хорошей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря в Вене должно пройти совещание ОПЕК (крупнейшей в мире организации стран-экспортеров черного золота). При этом всего за три дня до этого саммита стало известно о планах Катара выйти из нефтяного картеля уже в январе будущего года.

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