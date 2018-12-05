В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-05T15:38:51+03:00

В городе Кадис полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы; по итогам беспорядков были задержаны двое манифестантов Фото: REUTERS

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Акции протеста в испанском автономном сообществе Андалусия, связанные с попаданием ультраправой партии VOX в региональный парламент, прошли во всех восьми провинциях, входящих в этот регион. Организаторами протеста выступили представители левых партий и антифашистских организаций.

Митинг, организованный левой партией Podemos в Кадисе, закончился беспорядками, в которых приняли участие около тысячи человек, сообщает El Mundo. Протестующие устроили погром на улицах, напали на журналистов регионального телевидения, а также попытались разгромить местный офис правоцентристской Народной партии — одной из крупнейших политических сил в стране. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы; по итогам беспорядков были задержаны двое манифестантов.

Полиция города Гранада, в свою очередь, разобрала утром в среду палаточный городок, разбитый антифашистами у здания мэрии города. Как сообщил представитель пресс-службы местной полиции, демонтаж лагеря прошел мирно и без эксцессов.

В Хаэне около 800 человек собрались около здания представительства центрального правительства Испании. Митинг прошел под такими лозунгами, как «Хаэн сражается», «Андалусия станет могилой для фашизма» и «Франко не умер, он в парламенте». Манифестация прошла при поддержке партий «Объединенные левые», Podemos. Испанская социалистическая рабочая партия, членом которой является премьер-министр страны Педро Санчес, также поддержала протест.

Ультраправая партия VOX по итогам выборов в региональный парламент Андалусии получила 12 мандатов из 109. Таким образом, правые политические силы получили возможность создать в парламенте региона коалицию. Стоит также отметить, что крайне правые не избирались как в испанский парламент, так и в парламенты автономных сообществ королевства, в течение последних сорока лет.

Программа партии VOX включает в себя борьбу с нелегальной миграцией, упразднение автономий регионов Испании и «защиту семейных ценностей»: запрет абортов и отмену законов, направленных на защиту прав женщин. Также представители партии призывают отменить Закон об исторической памяти, который направлен на искоренение последствий испанской гражданской войны.