Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
Австрия заинтересована в реализации проекта "Северный поток - 2", поскольку он будет способствовать обеспечению безопасности Европейского союза. Такое заявление сделал президент Национального собрания республики Вольфганг Соботка во время выступления перед Государственной думой России.
"Мы заинтересованы в проекте газопровода "Северный поток — 2", чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза", — цитирует РИА Новости политика.
Напомним, что строительство газопровода подразумевает прокладку по дну Балтийского моря двух веток общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год, которые будут соединять Россию и Германию. Проект будет полностью реализован к концу 2019 года.
На данный момент свою поддержку строительству "Северного потока - 2" уже выразили такие страны, как Германия, Франция и Австрия. Против же активно выступают Соединенные Штаты, Украина и Польша.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне Государственный департамент США в очередной раз призвал ЕС ввести санкции против России и пересмотреть отношение к строительству трубопровода.