2018-12-05T15:40:36+03:00
Политика

Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"

В республике уверены, что строительство газопровода будет способствовать безопасности Евросоюза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке — 2»В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке — 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Австрия заинтересована в реализации проекта "Северный поток - 2", поскольку он будет способствовать обеспечению безопасности Европейского союза. Такое заявление сделал президент Национального собрания республики Вольфганг Соботка во время выступления перед Государственной думой России.

"Мы заинтересованы в проекте газопровода "Северный поток — 2", чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза", — цитирует РИА Новости политика.

Напомним, что строительство газопровода подразумевает прокладку по дну Балтийского моря двух веток общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год, которые будут соединять Россию и Германию. Проект будет полностью реализован к концу 2019 года.

На данный момент свою поддержку строительству "Северного потока - 2" уже выразили такие страны, как Германия, Франция и Австрия. Против же активно выступают Соединенные Штаты, Украина и Польша.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Государственный департамент США в очередной раз призвал ЕС ввести санкции против России и пересмотреть отношение к строительству трубопровода.

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