2018-12-05T15:40:53+03:00
Общество

Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях велосипедистам будет обеспечен приоритет
Алена Басавина
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Правительство внесло изменения в ПДДПравительство внесло изменения в ПДДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство утвердило постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте камбина.

Согласно тесту постановления, в целях развития общественных и пешеходных пространств в правила дорожного движения вводится понятие «Велосипедная полоса» . Максимальная скорость движения на такой зоне будет не более 20 км/ч. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка.

На «Велосипедной полосе» устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Также велосипедистам позволили производить сквозное движение в жилых зонах и поворот налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в одном направлении, в случае, когда из правой полосы разрешён поворот налево.

Кроме того, для переходов, совмещенных с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

«В Правила внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством», - отметили в правительстве.

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