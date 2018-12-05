2018-12-05T15:57:58+03:00
Звезды

Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2

Знаменитая ирландская рок-группа за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 годаЖурнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 годаФото: REUTERS
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года. В рейтинг вошли десять групп и исполнителей, которые за 2018 года больше других заработали на продажах альбомов и гастролях.

Итак, первое место заняла ирландская рок-группа U2. Музыканты за 12 месяцев заработал 118 миллионов долларов. «Серебро» взяла британская группа Coldplay. Коллектив за 2018 год смог заработать 115,5 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров музыкант Эд Ширан, автор знаменитой песни «Shape of you». Музыкант за 12 месяцев заработал 110 миллионов долларов.

В «топ-10» также вошли: Бруно Марс (певец заработал за 2018 год 100 миллионов долларов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), американский рэпер Джей-Зи (76,5 миллиона), рок-группа Guns N' Roses (71 миллион), вокалист легендарного рок- коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс (68 миллиона) и рэпер Дидди (64 миллиона), сообщает издание Forbes.

Ирландская рок-группа U2 стала самой высокооплачиваемой в 2018 году по версии Forbes.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров и актрис на американском телевидении в 2018 году. А также, накануне Хэллоуина, составил рейтинг самых страшных фильмов ужасов.

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