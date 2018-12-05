Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Владимир Путин исполнит мечты пяти российских детей. Такое обещание президент России дал во время посещения форума добровольцев России.
На мероприятии он осмотрел стенды благотворительных проектов. К одному из них были прикреплены конверты с желаниями тяжело больных детей. Волонтеры предложили президенту выбрать любой и воплотить в жизнь мечту одного из ребят. Владимир Путин решил взять сразу пять желаний.
Один из мальчиков в письме рассказал, что мечтает снять видео о самолете Ил-96. Президент пообещал познакомить его с пилотами специального летного отряда «Россия» и показать воздушное судно.
Также президент заявил, что устроит экскурсию по киностудии «Мосфильм» для девочки, которая загадала увидеть мир кино изнутри. Сопровождать малышку будут директор Карен Шахназаров и режиссер Никита Михалков.
Еще одну девочку по просьбе Владимира Путина пригласят на телеканал RT для съемки интервью с интересным собеседником.
Также исполнится мечта мальчика, которые пожелал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин планирует пригласить его в город в ближайшее время.
Самой трогательной для президента России оказалась мечта еще одного мальчика. Он попросил о рукопожатии с лидером страны.
«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», - передает слова президента РИА Новости. Ребенок будет приглашен в Москву на новогодние праздники.