Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-05T17:29:04+03:00

Президент России пообещал воплотить в жизнь желания двух девочек и трех мальчиков

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Владимир Путин исполнит мечты пяти российских детей. Такое обещание президент России дал во время посещения форума добровольцев России.

На мероприятии он осмотрел стенды благотворительных проектов. К одному из них были прикреплены конверты с желаниями тяжело больных детей. Волонтеры предложили президенту выбрать любой и воплотить в жизнь мечту одного из ребят. Владимир Путин решил взять сразу пять желаний.

Один из мальчиков в письме рассказал, что мечтает снять видео о самолете Ил-96. Президент пообещал познакомить его с пилотами специального летного отряда «Россия» и показать воздушное судно.

Также президент заявил, что устроит экскурсию по киностудии «Мосфильм» для девочки, которая загадала увидеть мир кино изнутри. Сопровождать малышку будут директор Карен Шахназаров и режиссер Никита Михалков.

Еще одну девочку по просьбе Владимира Путина пригласят на телеканал RT для съемки интервью с интересным собеседником.

Также исполнится мечта мальчика, которые пожелал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин планирует пригласить его в город в ближайшее время.

Самой трогательной для президента России оказалась мечта еще одного мальчика. Он попросил о рукопожатии с лидером страны.

«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», - передает слова президента РИА Новости. Ребенок будет приглашен в Москву на новогодние праздники.