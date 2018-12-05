2018-12-05T16:04:34+03:00
Общество

Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»

О том, что умер мультипликатор Юрий Гриневич, сообщили в Одесской киностудии
Дарья ИВАШКИНА
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Мультипликатор Юрий Гриневич. Фото: facebook.com/@odesafilmstudioМультипликатор Юрий Гриневич. Фото: facebook.com/@odesafilmstudio
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В среду, 5 декабря, появилась информация о том, что умер мультипликатор Юрий Гриневич. Как стало известно, один из создателей анимационного сериала «Маски-шоу» и видеожурнала «Каламбур» скончался на 47-м году жизни в Одессе.

По предварительным данным, причиной смерти директора Одесской студии мультипликации стали осложнения, вызванные панкреатитом.

Печальную новость сообщили в Одесской киностудии. При этом там выразили искренние соболезнования родственникам, друзьям и близким усопшего. Кроме того, как отмечается на странице студии в Facebook, прощание с Гриневичем пройдет в пятницу, 7 декабря.

СПРАВКА «КП»

Известность Юрию Гриневичу принесли работы в комедийных проектах. В частности, как художник он сотрудничал с видеожурналом «Каламбур» и программой «Маски-шоу». Кроме того, мультипликатор принимал участие в создании клипов кабаре-дуэта «Академия».

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