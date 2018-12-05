Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-05T16:04:54+03:00

Политик будет занимать должность главы государства на протяжении всего 2019 года

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Новым президентом Швейцарии стал представитель правоконсервативной народной партии Уэли Маурер, который в настоящий момент возглавляет министерство финансов. Такое решение было принято в ходе совместного заседания двух палат Федерального собрания в эту среду, 5 декабря.

Несколько дней назад Уэли Мауреру исполнилось 68 лет. Он имеет диплом бухгалтера и ранее возглавлял Ассоциацию сельхозпроизводителей кантона Цюрих. Также некоторое время политик являлся министром обороны, защиты населения и спорта Швейцарии и главой финансового ведомства. В 2013 году он уже занимал пост президента страны, а в 2012-м и 2018-м являлся вице-президентом. В этот раз Маурер будет занимать пост лидера конфедерации на протяжении всего 2019 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, руководящие должности в Швейцарии поочередно занимают члены правительства, которое состоит из семи министров. В настоящий момент в Федеральном совете три женщины и четверо мужчин.

Согласно голосованию, ход которого транслировался в онлайн-режиме на сайте парламента, вице-президентом на 2019 год стала министр юстиции и полиции Симонетта Соммаруга, представляющая Социал-демократическую партию.