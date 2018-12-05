Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-05T16:26:53+03:00

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Младший брат известного футболиста Кирилл Кокорин написал в полицию заявление на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. По его словам, пострадавший якобы первым начал драку.

Кокорин младший утверждает, что у следователя есть видеозапись, на которой видно начало скандальной драки. На кадрах первый удар наносит именно Соловчук.

Также Кирилл заявляет, что водитель оскорблял футболистов, называл «петухами», что и послужило поводом для потасовки.

Громкий скандал с игроками клубов «Зенит» и «Краснодар» произошел в начале октября. По версии следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

По версии следствия, сначала они избили водителя Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин», затем в кафе набросились на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, в Тверском районном суд Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста спортсменам.