Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Младший брат известного футболиста Кирилл Кокорин написал в полицию заявление на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. По его словам, пострадавший якобы первым начал драку.
Кокорин младший утверждает, что у следователя есть видеозапись, на которой видно начало скандальной драки. На кадрах первый удар наносит именно Соловчук.
Также Кирилл заявляет, что водитель оскорблял футболистов, называл «петухами», что и послужило поводом для потасовки.
Громкий скандал с игроками клубов «Зенит» и «Краснодар» произошел в начале октября. По версии следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
По версии следствия, сначала они избили водителя Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин», затем в кафе набросились на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Напомним, что сегодня, 5 декабря, в Тверском районном суд Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста спортсменам.
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