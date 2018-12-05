Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-05T16:37:14+03:00

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Главы министерств иностранных дел стран НАТО призвали представителей движения «Талибан»* сесть за стол переговоров. Соответствующее заявление было опубликовано в среду, 5 декабря, по итогам саммита глав МИД стран, входящих в альянс.

В документе говорится, что НАТО приветствует предложение правительства Афганистана о проведении переговоров с представителями движения. «Мы полностью поддерживаем их цель по прекращению конфликта путем достижения всеобъемлющего мирного соглашения, основанного на национальном консенсусе», - говорится в заявлении. Главы МИД стран альянса также подчеркнули важность роли женщин «в процессах примирения и политического урегулирования».

Представители альянса заявили, что «Талибан» никогда не сможет получить контроль над Афганистаном путем вооруженной борьбы. При этом было подчеркнуто, что речь в данном случае идет о мирном процессе, «который ведет и возглавляет афганский народ».

Движение «Талибан» существует с 1994 года. С 1996 по 2001 год оно контролировало большую часть Афганистана, однако после вмешательства сил стран НАТО во главе с США в афганский конфликт талибы были вынуждены отступить. В 2014 году большая часть войск НАТО была выведена из Афганистана, после чего была начата операция «Решительная поддержка», основной целью которой является подготовка афганских силовиков.

В ноябре этого года в Москве прошли консультации по ситуации в Афганистане, в которых впервые приняли участие представители «Талибана». Как позднее заявил глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станакзай, переговоры прошли успешно.

* «Талибан» - организация, запрещенная на территории России.