СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-05T16:46:26+03:00

Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае Фото: Александр ГЛУЗ

Воспитанники детского сада начали жаловаться на проблемы со зрением и шелушение кожи

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В одном из детских садов Китая более 30 воспитанников получили травмы из-за ультрафиолетовой лампы. Дети, возраст которых 4-5 лет, начали жаловаться на боль в глазах.

ЧП произошло в округе Тайюань, провинция Шаньси. Детвора находилась в группе, когда воспитательница включила ультрафиолетовую лампу. Произошло это по ошибке, женщина перепутала провода.

Спустя некоторое время воспитанники стали жаловаться на боль в глазах. Оказалось, что под воздействием ультрафиолета дети находились не менее 20 минут, только после этого воспитательница обратила внимание на включенную лампу и выключила прибор из сети.

Родители пострадавших ребят поделились, что дети страдают из-за нарушения зрения, многие получили ожоги, а некоторые мучаются шелушением кожи. Были и более серьезные жалобы: боль в горле и кровотечение из носа.

Когда история стала известна, педагога отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств, пишет газета «Известия».