2018-12-05T16:53:44+03:00
Политика

Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»

Речь идет о людях, подозреваемых в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В США обвинили в мошенничестве четырех фигурантов "панамского досье"В США обвинили в мошенничестве четырех фигурантов "панамского досье"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство юстиции Соединенных Щтатов во вторник, 4 декабря, предъявило обвинения четырем фигурантам так называемого "панамского досье". Все они подозреваются в мошенничестве, содействии в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Такое заявление сделали в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.

Между тем, речь идет о неких Рамсесе Оуэнсе, Ричарде Гэффи, Харальде Иохаме Вон Дер Гольтце и Дирке Брауэре. Последний работал в компании Mossfon Asset Management, которая была тесно связана со скандально известной Mossack Fonseca. Его арестовали 15 ноября этого года в Париже. Позже 3 декабря в Лондоне был задержан бывший американский гражданин Вон Дер Гольтц, а на следующий день в Мидфилде штата Массачусетс взяли под стражу бухгалтера Гэффи. Что касается адвоката Оуэнса, то он все еще находится в розыске.

"На протяжении десятилетий обвиняемые, сотрудники и клиент фирмы Mossack Fonseca, перекачивали миллионы долларов через офшорные счета и создавали подставные компании для сокрытия состояний. Известно, что они обладали перечнем схем, предназначенных для репатриации не подпавших под налогообложение средств в банковскую систему США", - приводятся слова окружного прокурора Джеффри Бермана на сайте Минюста.

Напомним, что международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать данные об оффшорных компаниях, зарегистрированных в Панаме в апреле 2016 года. В скандал оказались замешаны известные политики, в том числе бывший премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, экс-министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, а также бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон.

В России заявили, что такая утечка была бы невозможна без участия спецслужб и назвали случившееся частью спецоперации Запада, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2