Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-05T16:53:44+03:00

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Министерство юстиции Соединенных Щтатов во вторник, 4 декабря, предъявило обвинения четырем фигурантам так называемого "панамского досье". Все они подозреваются в мошенничестве, содействии в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Такое заявление сделали в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.

Между тем, речь идет о неких Рамсесе Оуэнсе, Ричарде Гэффи, Харальде Иохаме Вон Дер Гольтце и Дирке Брауэре. Последний работал в компании Mossfon Asset Management, которая была тесно связана со скандально известной Mossack Fonseca. Его арестовали 15 ноября этого года в Париже. Позже 3 декабря в Лондоне был задержан бывший американский гражданин Вон Дер Гольтц, а на следующий день в Мидфилде штата Массачусетс взяли под стражу бухгалтера Гэффи. Что касается адвоката Оуэнса, то он все еще находится в розыске.

"На протяжении десятилетий обвиняемые, сотрудники и клиент фирмы Mossack Fonseca, перекачивали миллионы долларов через офшорные счета и создавали подставные компании для сокрытия состояний. Известно, что они обладали перечнем схем, предназначенных для репатриации не подпавших под налогообложение средств в банковскую систему США", - приводятся слова окружного прокурора Джеффри Бермана на сайте Минюста.

Напомним, что международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать данные об оффшорных компаниях, зарегистрированных в Панаме в апреле 2016 года. В скандал оказались замешаны известные политики, в том числе бывший премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, экс-министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, а также бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон.

В России заявили, что такая утечка была бы невозможна без участия спецслужб и назвали случившееся частью спецоперации Запада, передает сайт kp.ru.