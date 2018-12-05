2018-12-05T17:07:50+03:00
Политика

Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"

Такая "награда" была присуждена республике за использование угля в энергетической сфере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Польша получила антипремию экологов «Ископаемое дня»Польша получила антипремию экологов «Ископаемое дня»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польша стала первой обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня". Республика удостоилось такой "награды", благодаря заявлению президента Анджея Дуды, который сказал, что его страна не откажется от использования угля в энергетической сфере.

По словам главы государства, запасов этого вида топлива хватит Польше еще на несколько сотен лет. Именно с таким заявлением политик выступил в этом году на Всемирной конференции ООН по защите климата. Примечательно, что организатором этого мероприятия являлась сама Варшава.

"Если послушать в Катовице президента Дуду и премьера Матеуша Моравецкого, других членов правительства, диву даешься, насколько они не понимают серьезности климатического кризиса. Они стеной стоят за сжигание угля вопреки однозначному голосу науки", - цитирует радиостанция RMF FM главу "Гринпис Польша" Богдана Пенкацкого.

Стоит отметить, что Варшава продолжает запасаться углем даже вопреки недовольству украинских властей. Так, в конце прошлого года стало известно, что Польша закупает антрацит у неподконтрольной Киеву Луганской народной республики, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2