Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Польша стала первой обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня". Республика удостоилось такой "награды", благодаря заявлению президента Анджея Дуды, который сказал, что его страна не откажется от использования угля в энергетической сфере.
По словам главы государства, запасов этого вида топлива хватит Польше еще на несколько сотен лет. Именно с таким заявлением политик выступил в этом году на Всемирной конференции ООН по защите климата. Примечательно, что организатором этого мероприятия являлась сама Варшава.
"Если послушать в Катовице президента Дуду и премьера Матеуша Моравецкого, других членов правительства, диву даешься, насколько они не понимают серьезности климатического кризиса. Они стеной стоят за сжигание угля вопреки однозначному голосу науки", - цитирует радиостанция RMF FM главу "Гринпис Польша" Богдана Пенкацкого.
Стоит отметить, что Варшава продолжает запасаться углем даже вопреки недовольству украинских властей. Так, в конце прошлого года стало известно, что Польша закупает антрацит у неподконтрольной Киеву Луганской народной республики, передает сайт kp.ru.