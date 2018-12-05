Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-05T17:07:50+03:00

Такая "награда" была присуждена республике за использование угля в энергетической сфере

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Польша стала первой обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня". Республика удостоилось такой "награды", благодаря заявлению президента Анджея Дуды, который сказал, что его страна не откажется от использования угля в энергетической сфере.

По словам главы государства, запасов этого вида топлива хватит Польше еще на несколько сотен лет. Именно с таким заявлением политик выступил в этом году на Всемирной конференции ООН по защите климата. Примечательно, что организатором этого мероприятия являлась сама Варшава.

"Если послушать в Катовице президента Дуду и премьера Матеуша Моравецкого, других членов правительства, диву даешься, насколько они не понимают серьезности климатического кризиса. Они стеной стоят за сжигание угля вопреки однозначному голосу науки", - цитирует радиостанция RMF FM главу "Гринпис Польша" Богдана Пенкацкого.

Стоит отметить, что Варшава продолжает запасаться углем даже вопреки недовольству украинских властей. Так, в конце прошлого года стало известно, что Польша закупает антрацит у неподконтрольной Киеву Луганской народной республики, передает сайт kp.ru.