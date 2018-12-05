2018-12-05T17:27:58+03:00
В мире

США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища

В случае принятия документа мигрантам придется платить по 50 долларов за каждое прошение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Белом доме хотят ввести пошлину за предоставление убежища мигрантамВ Белом доме хотят ввести пошлину за предоставление убежища мигрантамФото: REUTERS
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Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины, которой будут облагаться мигранты, подающие заявления на получение убежища в США.

Соответствующий документ еще не принят, однако в случае его утверждения беженцы должны будут платить по 50 долларов за каждое прошение. Речь идет лишь о тех иностранцах, которые уже находятся на территории Соединенных Штатов.

Если же мигрант подает заявление, находясь на пограничном пункте пропуска, и при этом он опасается преследования в месте временного размещения или претендует на защиту в рамках депортации, то рассмотрение заявления проводится на безвозмездной основе, передает портал BuzzFeed.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас с юга Мексики в сторону Соединенных Штатов движутся огромные колонны беженцев. На данный момент пересечь границу удалось более чем 400 нелегальным мигрантам. Все они сдались американским пограничникам.

Между тем, ранее Трамп подписал указ о запрете предоставления убежища таким иностранца. Теперь их направляют к установленным пунктам пропуска или сразу депортируют из страны.

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