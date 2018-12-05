2018-12-05T17:57:29+03:00
В мире

Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ

Кронпринц опередил боксера Конора Макгрегора и актера Райана Гослинга
Сакина НУРИЕВА
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Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ.Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ.Фото: REUTERS
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Наследник британского трона и сын королевы Елизаветы второй принц Чарльз оказался на шестой строчке в рейтинге самых стильно одевающихся в мире мужчин за 2018 год по версии журнала GQ.

Его опередили актеры Дональд Гловер, звезда сериала «Родина» Тимоти Шалам и Ричард Мэдден, сыгравший «короля Севера» в нашумевшем сериале «Игра престолов».

При этом Чарльз обошел бывшего британского футболиста Дэвида Бэкхема, боксера Конора Макгрегора и актера Райана Гослинга, известного по фильму «Дневник памяти».

Также журнал GQ в честь семидесятилетия британского наследника удостоил принца награды журнала за выдающиеся достижения.

В прошлом лучшим результатом кронпринца в этом списке было восьмое место в 2013 году. В опубликованном тогда журнальном эссе Чарльз отметил, что «признание его GQ стало воодушевляющим событием, если не сказать больше». «Я воспринял это как голос в пользу того, что можно, пожалуй, лучше всего назвать классическим и вcегда популярным британским стилем», - сказал наследник британского престола.

Напомним, ранее как сообщал сайт kp.ru, журнал Forbes выложил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года.

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