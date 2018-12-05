2018-12-05T17:47:18+03:00
Политика

В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии

В руководстве альянса считают, что такие действия Приштины лишь подрывают стабильность в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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НАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременнымиНАТО считает планы Косово по созданию армии несвоевременнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Планы самопровозглашенной Республики Косово по созданию собственной армии были озвучены довольно несвоевременно и могут привести к подрыву стабильности в регионе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Приштина сделала соответствующее заявление "в крайне неудачный момент" и тем самым подорвала перспективы вступления республики в североатлантический альянс.

"В то же время решение Приштины о введении новых таможенных тарифов грозит созданием новых разделительных линий на Балканах. Эти шаги делают диалог между Белградом и Приштиной еще более сложным", - подчеркнул генсек.

Столтенберг призвал Косово и Сербию к сдержанности и отказу от провокационных действий. По его мнению, обе стороны должны пойти на компромиссы и вместе двигаться к лучшему будущему, передает ТАСС.

Стоит отметить, что весной этого года косовские правоохранители совместно с американцами провели военно-полицейские учения "Серебряная сабля". Более того, иностранные офицеры и сейчас продолжают тренировать бойцов армии непризнанной республики.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Евросоюз уже призывал Приштину и Белград прекратить взаимные провокации и направить совместные усилия на завершение процесса нормализации отношений.

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