2018-12-05T18:05:00+03:00
Политика

Евросоюз назвал Россию главным источником «дезинформации»

Между тем, наших журналистов продолжают притеснять во многих западных странах, в частности, в Великобритании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что Россия является главным источником дезинформацииЗамглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что Россия является главным источником дезинформацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Европейский союз рассматривает Россию в качестве основного источника "дезинформации", а потому новый план по борьбе с распространением ложных сведений направлен на борьбу с политикой именно этой страны. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам цифрового единого рынка Андрус Ансип.

"Мы должны быть едины и объединить наши усилия, чтобы защитить наши демократии от дезинформации. Мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что западные страны должны улучшить координацию совместных усилий в сфере разоблачения дезинформации, проведении соответствующих исследований и поддержке средств массовой информации, передает ТАСС.

В то же время российских журналистов продолжают во многом притеснять в ряде европейских государств. Особенно отличилась в этом плане Великобритания.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Лондон заблокировал счета российского телеканала RT, поскольку он якобы представляет информационную угрозу. На деле же это СМИ освещает мировые события с иной точки зрения, нежели это делают британские СМИ.

Позже в отношении RT начали также несколько расследований из-за статей об отравлении Сергея Скрипаля, а премьер-министр королевства Тереза Мэй в открытую предостерегла британских политиков от появления на этом телеканале.

Попали "под раздачу" и сотрудники Первого канала, которых накануне обвинили в попытке проникнуть на военную базу Великобритании. Российскую съемочную группу якобы обнаружили вблизи забора, который огораживает периметр штаба 77-й бригады в графстве Беркшир. Оператор находился в машине и снимал объект на камеру с заднего сидения машины, однако этого оказалось достаточно для возникновения скандала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России
Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто
Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2