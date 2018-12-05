Евросоюз назвал Россию главным источником «дезинформации»

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-05T18:05:00+03:00

Между тем, наших журналистов продолжают притеснять во многих западных странах, в частности, в Великобритании

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Европейский союз рассматривает Россию в качестве основного источника "дезинформации", а потому новый план по борьбе с распространением ложных сведений направлен на борьбу с политикой именно этой страны. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам цифрового единого рынка Андрус Ансип.

"Мы должны быть едины и объединить наши усилия, чтобы защитить наши демократии от дезинформации. Мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что западные страны должны улучшить координацию совместных усилий в сфере разоблачения дезинформации, проведении соответствующих исследований и поддержке средств массовой информации, передает ТАСС.

В то же время российских журналистов продолжают во многом притеснять в ряде европейских государств. Особенно отличилась в этом плане Великобритания.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Лондон заблокировал счета российского телеканала RT, поскольку он якобы представляет информационную угрозу. На деле же это СМИ освещает мировые события с иной точки зрения, нежели это делают британские СМИ.

Позже в отношении RT начали также несколько расследований из-за статей об отравлении Сергея Скрипаля, а премьер-министр королевства Тереза Мэй в открытую предостерегла британских политиков от появления на этом телеканале.

Попали "под раздачу" и сотрудники Первого канала, которых накануне обвинили в попытке проникнуть на военную базу Великобритании. Российскую съемочную группу якобы обнаружили вблизи забора, который огораживает периметр штаба 77-й бригады в графстве Беркшир. Оператор находился в машине и снимал объект на камеру с заднего сидения машины, однако этого оказалось достаточно для возникновения скандала.