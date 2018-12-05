В России предложили отменить налог на подержанные авто
Депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и стоимостью меньше миллиона рублей. Свою инициативу он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
По данным парламентария, автомобили с пробегом граждане России приобретают из-за невысокого уровня благосостояния.
«В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», - передает слова Власова издание РИА «Новости».
Депутат указал, что расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть справедливым. «Два автомобиля, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости»., - указал он.