В России предложили отменить налог на подержанные авто

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-05T18:32:28+03:00

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Депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и стоимостью меньше миллиона рублей. Свою инициативу он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По данным парламентария, автомобили с пробегом граждане России приобретают из-за невысокого уровня благосостояния.

«В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», - передает слова Власова издание РИА «Новости».

Депутат указал, что расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть справедливым. «Два автомобиля, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости»., - указал он.