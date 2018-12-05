2018-12-05T18:34:19+03:00
Спорт

Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч Локомотив - Рубин
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Локомотив" сегодня играет дома с "Рубином" в четвертьфинале Кубка России."Локомотив" сегодня играет дома с "Рубином" в четвертьфинале Кубка России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 декабря, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран первый четвертьфинал Кубка России. В нем сойдутся казанский "Рубин" и хозяева поля - столичный "Локомотив". Уже известны стартовые составы двух клубов на эту игру. "Локомотив" в атаку на "Рубин" решил выпустить пару Фернандеш - Эдер, а Смолова оставить в запасе. Полностью составы команд таковы:

"Локомотив": Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг, Тарасов, Лысов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, В.Сычев, Рыбус, Идову, Денисов, Ан.Миранчук, Фарфан, Смолов, Жемалетдинов, Тугарев, Михалик, Маргасов.

"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Устинов, Могилевец, Подберезкин, Байрамян, Азмун.

В запасе: Ив.Коновалов, Джанаев, Абдуллин, Цаллагов, Мухаметзянов, Камболов, Шекари, Сагитов, Полоз.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Рубин. Старт поединка намечен на 19:30 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто
Евросоюз назвал Россию главным источником «дезинформации»
Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2