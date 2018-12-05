Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-05T18:34:19+03:00

"Локомотив" сегодня играет дома с "Рубином" в четвертьфинале Кубка России. Фото: REUTERS

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Сегодня, 5 декабря, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран первый четвертьфинал Кубка России. В нем сойдутся казанский "Рубин" и хозяева поля - столичный "Локомотив". Уже известны стартовые составы двух клубов на эту игру. "Локомотив" в атаку на "Рубин" решил выпустить пару Фернандеш - Эдер, а Смолова оставить в запасе. Полностью составы команд таковы:

"Локомотив": Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг, Тарасов, Лысов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, В.Сычев, Рыбус, Идову, Денисов, Ан.Миранчук, Фарфан, Смолов, Жемалетдинов, Тугарев, Михалик, Маргасов.

"Рубин": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Устинов, Могилевец, Подберезкин, Байрамян, Азмун.

В запасе: Ив.Коновалов, Джанаев, Абдуллин, Цаллагов, Мухаметзянов, Камболов, Шекари, Сагитов, Полоз.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Рубин. Старт поединка намечен на 19:30 по московскому времени.