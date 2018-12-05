2018-12-05T18:47:29+03:00
Спорт

Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России

"Красно-белые" огласили стартовый состав на игру с уральцами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Денис Глушаков - капитан "Спартака" в игре с "Уралом".Денис Глушаков - капитан "Спартака" в игре с "Уралом".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена2 будет сыгран первый матч четвертьфинала Кубка России. "Спартак" примет на своем поле екатеринбургский "Урал". И на эту игру уже известен стартовый состав хозяев поля. В воротах у москвичей - вновь молодой Александр Максименко, а капитаном будет полузащитник Денис Глушаков.

Стартовый состав: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Л.Адриано

В запасе: Ребров, Селихов, Гапонов, Джано, Самедов, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Ташаев, Мелкадзе, Педро Роша.

Стартовый состав "Урала" на этот поединок таков: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Кулаков, Меркулов, Егорычев, Бавин, Димитров, Эль Кабир, Бикфалви, Ильин.

В запасе: Полетаев, Ходжаниязов, Балажиц, Динга, Данцев, Жигулев, Бумаль, Евсеев, Араторе, Чантурия, Панюков, Юсупов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Урал. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Согласно обновленному регламенту, матчи четвертьфинала и полуфинала Кубка России в этом сезоне состоят из двух игр. Ответная встреча пройдет на поле "Урала" в феврале следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто
Евросоюз назвал Россию главным источником «дезинформации»
Принц Чарльз стал одним из самых элегантных мужчин в мире по версии журнала GQ
В НАТО назвали несвоевременными планы Косово по созданию армии
США хотят ввести пошлину за подачу заявления о предоставлении убежища
Польша стала обладательницей экологической антипремии "Ископаемое дня"
Минюст США предъявил обвинения четырем фигурантам «панамского досье»
Более 30 детей получили ожоги от ультрафиолетовой лампы в Китае
Главы МИД стран НАТО призвали талибов* к мирным переговорам
Кокорин-младший написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала»
Украинский танцор Сергей Полунин признался, что мечтал о российском паспорте
В Турции в результате ДТП с автобусом один человек погиб и 36 пострадали
Новым президентом Швейцарии стал Уэли Маурер
Умер мультипликатор Юрий Гриневич - создатель «Маски-шоу» и «Каламбура»
Путин исполнит мечты пяти тяжело больных детей
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes: в лидерах оказались U2
Правительство ввело в ПДД понятие «Велосипедная полоса»
Австрия выразила заинтересованность в "Северном потоке - 2"
В испанском регионе Андалусия прошли массовые акции протеста против ультраправой партии VOX
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Владимир Путин дал старт запуску газопровода Ухта - Торжок-2