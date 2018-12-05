Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-05T18:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена2 будет сыгран первый матч четвертьфинала Кубка России. "Спартак" примет на своем поле екатеринбургский "Урал". И на эту игру уже известен стартовый состав хозяев поля. В воротах у москвичей - вновь молодой Александр Максименко, а капитаном будет полузащитник Денис Глушаков.

Стартовый состав: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Л.Адриано

В запасе: Ребров, Селихов, Гапонов, Джано, Самедов, Игнатов, Ломовицкий, Попов, Ташаев, Мелкадзе, Педро Роша.

Стартовый состав "Урала" на этот поединок таков: Годзюр, Ароян, Брызгалов, Кулаков, Меркулов, Егорычев, Бавин, Димитров, Эль Кабир, Бикфалви, Ильин.

В запасе: Полетаев, Ходжаниязов, Балажиц, Динга, Данцев, Жигулев, Бумаль, Евсеев, Араторе, Чантурия, Панюков, Юсупов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Урал. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Согласно обновленному регламенту, матчи четвертьфинала и полуфинала Кубка России в этом сезоне состоят из двух игр. Ответная встреча пройдет на поле "Урала" в феврале следующего года.