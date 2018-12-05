2018-12-05T19:35:31+03:00
Общество

Сбежавший охранник умер после попытки самоубийства

Сотрудник ВОХР скончался в реанимации от полученных травм грудной клетки
Алена Басавина
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Юрий Петров скончался в больницеЮрий Петров скончался в больнице
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Охранник Юрий Петров, сбежавший 4 декабря с автоматом со своего поста, скончался в реанимации. Медикам не удалось спасти мужчину.

По данному факту следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, что беглеца ранее смогла найти полиция. Правоохранители окружили его автомобиль. В этот момент он совершил попытку самоубийства. С места происшествия его доставили в больницу.

Отметим, что перед суицидом Юрий Петров успел поговорить с обозревателем Радио «Комсомольская правда» Виктором Баранцом. Сотрудник радиостанции долго отговаривал его от страшного шага. Этот разговор стал одним из последним для Петрова.

Напомним, что 4 ноября 61-летний охранник железнодорожного моста под Муромом, прихватив с собой автомат, сбежал с поста. В результате он был объявлен в розыск.

По словам самого Петрова, причиной побега стали большие долги. Он был азартным человеком, любил карты, автоматы, казино. Поиски сотрудника ВОХР велись в Муроме, Владимирской и Московской областях.

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