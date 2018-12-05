Верховная рада предложила вернуть звание Героя Украины Степану Бандере
Депутаты Верховной рады хотят вернуть звание Героя Украины Степану Бандере. Депутаты подготовили обращение с данной инициативой к президенту Петру Порошенко.
Авторами проекта стали депутаты от фракции «Народный фронт» и Блока Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном сайте Верховной рады.
Напомним, что в 2010 году Виктор Ющенко своим указом удостоил Степана Бандеру звания Героя Украины. Позднее Донецкий окружной суд лишил его этого звания, поскольку тот не являлся гражданином Украины.
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ). Он похоронен в Мюнхене.