2018-12-05T19:42:07+03:00
Политика

Верховная рада предложила вернуть звание Героя Украины Степану Бандере

Инициативу намерены приурочить к 110-летию лидера украинского национального движения
Алена Басавина
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Степана Бандеру снова хотят сделать Героем УкраиныСтепана Бандеру снова хотят сделать Героем УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Верховной рады хотят вернуть звание Героя Украины Степану Бандере. Депутаты подготовили обращение с данной инициативой к президенту Петру Порошенко.

Авторами проекта стали депутаты от фракции «Народный фронт» и Блока Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном сайте Верховной рады.

Напомним, что в 2010 году Виктор Ющенко своим указом удостоил Степана Бандеру звания Героя Украины. Позднее Донецкий окружной суд лишил его этого звания, поскольку тот не являлся гражданином Украины.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ). Он похоронен в Мюнхене.

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