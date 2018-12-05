2018-12-05T19:54:15+03:00
В мире

В Италии на АЗС взорвался бензовоз

В результате происшествия погибли два человека
Алена Басавина
Поделиться:
В Италии на АЗС взорвался бензовоз ФОТО: Twitter Rieti LifeВ Италии на АЗС взорвался бензовоз ФОТО: Twitter Rieti Life
Изменить размер текста:

На автомобильной заправке в коммуне Риете произошел взрыв бензовоза. Жертвами происшествия стали два человека, еще 12 получили ранение.

Среди пострадавших спасатели и пожарные. С места взрыва их забирают машины скорой помощи, а также вертолеты. Об этом сообщает итальянский телеканал PAI.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание автоцистерны с топливом. На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили станет ведущим украинской программы о выборах президента
Украина предложила России совершить обмен заключенными
Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции
Первый тайм матча Спартак - Урал завершился вничью 0:0
Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти
Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0
Роскомнадзор планирует ввести две новые возрастные маркировки
Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО
Верховная рада предложила вернуть звание Героя Украины Степану Бандере
Сбежавший охранник умер после попытки самоубийства
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России
Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто