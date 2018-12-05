В Италии на АЗС взорвался бензовоз
В результате происшествия погибли два человека
В Италии на АЗС взорвался бензовоз ФОТО: Twitter Rieti Life
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На автомобильной заправке в коммуне Риете произошел взрыв бензовоза. Жертвами происшествия стали два человека, еще 12 получили ранение.
Среди пострадавших спасатели и пожарные. С места взрыва их забирают машины скорой помощи, а также вертолеты. Об этом сообщает итальянский телеканал PAI.
По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание автоцистерны с топливом. На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются.