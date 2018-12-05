СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-05T19:54:15+03:00

В Италии на АЗС взорвался бензовоз ФОТО: Twitter Rieti Life

В результате происшествия погибли два человека

Изменить размер текста: A A

На автомобильной заправке в коммуне Риете произошел взрыв бензовоза. Жертвами происшествия стали два человека, еще 12 получили ранение.

Среди пострадавших спасатели и пожарные. С места взрыва их забирают машины скорой помощи, а также вертолеты. Об этом сообщает итальянский телеканал PAI.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание автоцистерны с топливом. На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются.