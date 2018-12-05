Роскомнадзор планирует ввести две новые возрастные маркировки

СЕГОДНЯ 20:13 2018-12-05T20:13:40+03:00

Ведомство сообщает о необходимости ценза в СМИ для возраста 1+ и 3+

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Роскомнадзор заявил о необходимости введения возрастной маркировки СМИ 1+ и 3+ для защиты детей от информации, наносящей урон психики. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+», - приводит РИА Новости слова Жарова.

По его словам, это поможет оградить детей от данных, наносящих урон психологическому здоровью. Он пояснил, что у детей реальный мир перемешан с виртуальным, а «отменить новые способы обучения невозможно».