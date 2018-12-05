Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти

СЕГОДНЯ 20:23 2018-12-05T20:26:22+03:00

Президент США заявил, что мину не нужны высокие цены на сырье

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Американский лидер Дональд Трамп надеется, что страны ОПЕК не ограничат добычу нефти. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Twitter.

«Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», - указал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК посоветовала снизить объем добычи нефти, чтобы сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году.

По прогнозам экспертов, в следующем году излишки запасов углеводородов могут снова уронить нефтяные котировки на биржах.