Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти
Президент США заявил, что мину не нужны высокие цены на сырье
Трамп надеется, что объем добычи нефти не сократятФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп надеется, что страны ОПЕК не ограничат добычу нефти. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Twitter.
«Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», - указал Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК посоветовала снизить объем добычи нефти, чтобы сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году.
По прогнозам экспертов, в следующем году излишки запасов углеводородов могут снова уронить нефтяные котировки на биржах.